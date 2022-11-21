"Муз-ТВ" заглушил слова "мир" и "война" в песне группы "Гости из будущего" в исполнении Zivert

Телеканал "Муз-ТВ" подверг цензуре строчку "Мы голосуем за мир, но снова в моде война". В программе "Битва поколений" песню исполняла Zivert.

Издание "Подъем" поинтересовалось произошедшим у ведущего передачи Константина Анисимова. Он посоветовал СМИ обратиться в пресс-службу "Муз-ТВ". Там ситуацию пока не прокомментировали.

Также "Подъем" обратил внимание на то, что канал ТНТ вырезал слово "война" из песни "Как не быть молоком" Саввы Розанова, выступающего под псевдонимом Синекдоха Монток.

Напомним, год назад Басманный суд Москвы назначил музыкально-развлекательному телеканалу "Муз-ТВ" административный штраф в размере одного миллиона рублей (примерно 12 тысяч евро) по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".

Видео: Zivert в шоу "Битва поколений"