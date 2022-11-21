Минобразования хочет через 4 года полностью отказаться от изучения русского языка в школах

Министерство образования и науки (МОН) планирует потребовать с 2026/2027 учебного года изучения во всех учебных заведениях как второго иностранного одного из языков Европейского союза (ЕС) или иностранного языка, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования, сообщает агентство LETA.
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Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше нельзя будет изучать, так как этот язык не является официальным языком ЕС, кроме того, нет имеющих силу межправительственных договоров, которые обеспечивали бы такую возможность.
Министерство считает, что эти изменения будут способствовать более полноценной интеграции молодежи в образовательное пространство ЕС, способствовать освоению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, открывает широкие возможности в Евросоюзе и за его пределами.
Министр образования и науки Анита Муйжниеце подчеркивает, что вопрос обеспечения второго иностранного языка в школах обсуждался с президентом Эгилом Левитсом, при этом было подчеркнуто, что это позволит молодежи и обществу в целом более полно участвовать в развитии общеевропейского культурного пространства.
"В этот момент нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии - государственный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского союза", - заявила министр.
Первый иностранный язык дети учат с 1-го класса. Это должен быть один из официальных языков ЕС, чаще всего выбирают английский. Второй иностранный язык в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы на латышском языке, начинают учить с 4-го класса.
В нормативных актах не указано, какой иностранный язык - например, французский, русский или немецкий - школа должна предлагать для изучения в качестве второго иностранного. Выбор определяется самим учебным заведением в соответствии с целями развития учебного заведения и во взаимодействии с советом учебного заведения. Министерство образования и культуры утверждает, что предпочтения родителей и учащихся, а также обеспеченность школы учителями соответствующей квалификации также играют важную роль в выборе второго иностранного языка.
Согласно проведенному в 2021 году опросу школ, почти половина латвийских школ не предлагает выбора: более чем в 300 школах учащимся преподается только русский язык как второй иностранный.
В министерстве поясняют, что в настоящее время при значительном росте спроса на языки ЕС, а также с учетом снижения значимости и использования русского языка как министерство, так и Государственный центр содержания образования получают многочисленные заявления от родителей с призывом обеспечить один из языков ЕС в качестве второго иностранного в школах.
В целях содействия изучению официальных языков ЕС Министерство образования и науки разработает поправки к стандарту основного образования, определяющие, что все школы должны обеспечивать в качестве второго иностранного языка один из языков ЕС или иностранный язык, изучение которого регулируется заключенными межправительственными соглашениями в сфере образования.
Переходный период запланирован в течение трех лет, чтобы школы могли обеспечить учителей второго иностранного языка - как за счет привлечения новых педагогов, так и за счет переподготовки действующих педагогов с получением права преподавания другого предмета.
В то же время министерство начало переговоры с Латвийским университетом, чтобы обсудить вопросы подготовки учителей иностранных языков и переподготовки учителей.
Вопрос о выборе второго иностранного языка неоднократно поднимался представителями министерства и Государственного центра содержания образования на семинаре руководителей управлений образования крупных городов и краев страны и специалистов образования. Глава центра Лиене Вороненко призвала управления образования в сотрудничестве с учебными заведениями обсудить текущую ситуацию и планируемые изменения в преподавании иностранных языков в школах, чтобы найти наилучшие решения в интересах каждого ребенка и совместно двигаться к цели усиления присутствия языков ЕС в образовании.
К разработке изменений в стандарте основного образования будут привлечены партнеры, а подготовленный проект постановления Кабинета министров будет вынесен на общественное обсуждение с приглашением всех заинтересованных сторон принять участие в оценке и внести предложения по совершенствованию нормативного документа.
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