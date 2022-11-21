Минобразования хочет через 4 года полностью отказаться от изучения русского языка в школах

Это означает, что русский язык как второй иностранный в школах больше нельзя будет изучать, так как этот язык не является официальным языком ЕС, кроме того, нет имеющих силу межправительственных договоров, которые обеспечивали бы такую возможность.

Министерство считает, что эти изменения будут способствовать более полноценной интеграции молодежи в образовательное пространство ЕС, способствовать освоению официальных языков ЕС, что, в свою очередь, открывает широкие возможности в Евросоюзе и за его пределами.

Министр образования и науки Анита Муйжниеце подчеркивает, что вопрос обеспечения второго иностранного языка в школах обсуждался с президентом Эгилом Левитсом, при этом было подчеркнуто, что это позволит молодежи и обществу в целом более полно участвовать в развитии общеевропейского культурного пространства.

"В этот момент нам как никогда необходимо укреплять основную ценность Латвии - государственный язык и сильную Латвию в общей семье Европейского союза", - заявила министр.