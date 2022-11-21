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Фото ⟩ В центре Риги троллейбус помял пять припаркованных автомобилей

rus.tvnet.lv
В центре Риги троллейбус помял пять припаркованных автомобилей
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Фото: Sadursme.lv/Facebook

Вечером в воскресенье в Риге троллейбус зацепил пять припаркованных для стоянки автомобилей, сообщает агентство LETA.

В 17 часов на улице Меркеля троллейбус зацепил пять автомобилей - Mitsubishi, Opel, Audi, Mercedes-Benz и Hyundai, - повредив их.

Люди в результате ДТП не пострадали.

Полиция начала административный процесс.

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