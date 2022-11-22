Анита, мать инвалида Мартиньша Бисениекса, попала в неприятную ситуацию в Добельской больнице. Она хотела остаться с сыном, у которого нарушения психического развития, но заведующий отделением внутренних болезней приказал ей покинуть больницу, сообщает программа Panorāma на LTV.
Видео ⟩ В Добеле женщине запретили остаться в больнице с сыном-эпилептиком
Женщина покинула больницу вместе с 29-летним сыном, потому что он не может оставаться без присмотра. Когда состояние ухудшилось, оба вернулись в медучреждение. Тогда наконец было получено разрешение оставаться в больнице, если мать не займет отдельную кровать.
"Я ужасно заплакала. Вы нас выгоняете? Медсестра принесла бумагу, что мы уходим добровольно", - рассказывает мать. Женщина написала: "Я не отказываюсь от лечения, меня выгнал заведующий отделением Орбиданс". Заведующий больницей этот документ не видел и действия врача не критикует.
Председатель правления Добельской больницы Леон Зариньш разрешил Аните остаться и заботиться о сыне. Женщина сказала, что по отношению к любому другому врачу у нее претензий нет, наоборот - все стараются ее поддержать.
Аните объяснили, что у нее не будет своего койкоместа. Женщина сказала: "Я сплю рядом с ним. У него эпилепсия, за ним нужно все время присматривать".
Исполнительный директор муниципалитета Добельского района Агрис Вилкс от имени муниципалитета и больницы принес извинения родственникам пациента и добавил, что ситуация уже обсуждалась с руководством больницы. То, что произошло в Добеле, будет решаться за столом переговоров с больницей, муниципалитетом, социальными работниками и активистами неправительственного сектора, будут выработаны рекомендации.
Видео: Сюжет передачи Panorāma (на латышском языке)
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