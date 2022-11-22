Российский полковник, курирующий призыв на воинскую службу, потребовал у военного комиссара в Москве взятку в виде стиральной машины. В противном случае он угрожал военкому проблемами с продвижением по службе, передает "Медуза" со ссылкой на "Коммерсант".
В Москве арестован полковник: он требовал взятку стиральной машиной
В Москве арестован полковник: он требовал взятку стиральной машиной
Речь про полковника российского Генштаба Ивана Мертвищева. Причина же возможных проблем у военкома, которыми Мертвищев тому угрожал состоят в том, что подведомственный тому военкомат не справлялся с планом по призыву на срочную службу в российской армии.
Как пишет издание, стоимость требуемой полковником стиральной машины составляла 70 тысяч рублей (около 1 100 евро).
После требования взятки военком обратился в ФСБ. Позднее, во время передачи стиральной машины полковника задержали. Он признал вину и был отправлен под домашний арест.
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