В Москве арестован полковник: он требовал взятку стиральной машиной

Речь про полковника российского Генштаба Ивана Мертвищева. Причина же возможных проблем у военкома, которыми Мертвищев тому угрожал состоят в том, что подведомственный тому военкомат не справлялся с планом по призыву на срочную службу в российской армии.

Как пишет издание, стоимость требуемой полковником стиральной машины составляла 70 тысяч рублей (около 1 100 евро).

После требования взятки военком обратился в ФСБ. Позднее, во время передачи стиральной машины полковника задержали. Он признал вину и был отправлен под домашний арест.