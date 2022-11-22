Ринкевич: странам НАТО надо подумать о дополнительной ПВО

По поводу недавнего инцидента, когда Россия в очередной раз подвергла Украину массированному ракетному обстрелу и ракета упала на территорию Польши в шести километрах от украинской границы, убив двух человек, Ринкевич отметил, что инцидент все еще расследуется, поэтому новой информации пока нет.

В то же время понятно - не будь российского вторжения в Украину, этого бы не произошло.

По словам Ринкевича, это еще одна причина, по которой странам НАТО, особенно граничащим с Украиной, следует задуматься о дополнительной ПВО.

Кроме того, Ринкевич подчеркнул, что вопрос противовоздушной обороны внесен в проект декларации будущего правительства и на эти цели выделены дополнительные средства.

Как сообщалось, вначале поступили сообщения о том, что на территорию Польши упала одна из ракет, выпущенных Россией. Однако позже страны Запада и НАТО признали, что это была украинская зенитная ракета, выпущенная в ответ на удары российской армии. При этом президент Украины Владимир Зеленский настаивает на том, что ракета была российской, хотя и признает, что не совсем уверен в этом.