"Евровидение" меняет правила: голосовать будем по-новому

Новые правила будут относиться к голосованию в полуфиналах. Согласно новым правилам:

Зрители сами, без жюри, будут выбирать полуфиналистов конкурса;

Впервые в истории конкурса голосовать смогут все страны мира, а не только участвующие в нем;

Оценки жюри и зрителей будут суммировать только в финале "Евровидения".

"На протяжении своей 67-летней истории песенный конкурс "Евровидение" постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и увлекательным. Эти изменения подтверждают огромную популярность шоу, предоставляя больше возможностей аудитории крупнейшего в мире события живой музыки.

В 2023 году только зрители песенного конкурса "Евровидение" будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, учитывая глобальное влияние события, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свой голос за свои любимые песни", - пояснил изменения исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Остердал.

Мнения фанатов конкурса по поводу новых правил несколько разделились. Некоторые считают, что таким образом голосование может быть необъективным, ведь, например, в США могут не понять творчество европейских артистов.

Напомним, что в 2022 году в конкурсе победили представители Украины. Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, поэтому "Евровидение-2023" должно было пройти в Украине, но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.

Второе место на последнем "Евровидении" досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.