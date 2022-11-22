Европейский вещательный союз (EBU) принял решение значительно изменить правила голосования на международном песенном конкурсе "Евровидение-2023". Об этом сообщается на странице организаторов в Instagram.
"Евровидение" меняет правила: голосовать будем по-новому
Новые правила будут относиться к голосованию в полуфиналах. Согласно новым правилам:
- Зрители сами, без жюри, будут выбирать полуфиналистов конкурса;
- Впервые в истории конкурса голосовать смогут все страны мира, а не только участвующие в нем;
- Оценки жюри и зрителей будут суммировать только в финале "Евровидения".
"На протяжении своей 67-летней истории песенный конкурс "Евровидение" постоянно развивался, чтобы оставаться актуальным и увлекательным. Эти изменения подтверждают огромную популярность шоу, предоставляя больше возможностей аудитории крупнейшего в мире события живой музыки.
В 2023 году только зрители песенного конкурса "Евровидение" будут решать, какие страны пройдут в Гранд-финал, и, учитывая глобальное влияние события, каждый, кто смотрит шоу, где бы он ни жил, может отдать свой голос за свои любимые песни", - пояснил изменения исполнительный супервайзер "Евровидения" Мартин Остердал.
Мнения фанатов конкурса по поводу новых правил несколько разделились. Некоторые считают, что таким образом голосование может быть необъективным, ведь, например, в США могут не понять творчество европейских артистов.
Напомним, что в 2022 году в конкурсе победили представители Украины. Обычно страна-победитель принимает конкурс в следующем году, поэтому "Евровидение-2023" должно было пройти в Украине, но из-за развязанной Россией войны его пришлось перенести.
Второе место на последнем "Евровидении" досталось британскому певцу Сэму Райдеру, поэтому в 2023 году конкурс решили перенести в Великобританию.
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