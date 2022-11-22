Портал: помощницей депутата Сейма от "За стабильность!" стала "ведьма и экстрасенс"

Депутат 14-го Сейма Наталья Марченко-Йодко в 2003 году окончила Рижскую русскую частную гимназию. Как свидетельствует публично доступная информация, она является членом правления политической партии "За стабильность!" и депутатом 14-го Сейма.

Марченко-Йодко в Сейме указала, что хочет способствовать улучшению уровня благосостояния, "сократив "разрыв" между богатыми и бедными".

Если исследовать политические цели депутата и информацию о ней, то можно сделать вывод, что в качестве своего помощника она избрала представителя неоднозначной сферы.

Официальная информация свидетельствует, что Санита Петере-Сикле окончила Рижскую коммерческую школу. Кроме того, она занимает должность руководителя проектов предприятия Sofija-s.

Информацию о том, что "белая ведьма" - помощник депутата Натальи Марченко-Йодко, порталу Apollo.lv подтвердили в пресс-службе Сейма.

Однако информация из различных источников свидетельствует, что сейчас она в основном занимается целительством. Например, в 2020 году в определенных кругах ее называли одной из самых сильных целительниц и литотерапевтов.

У Петере-Сикле есть и свой бренд White Witch, который был активным в 2021 году. Этот бренд занимается торговлей талисманами. В одном из сообщений бренда она пишет: "Каждая женщина - маленькая ведьмочка!".

Кроме того, она публично делилась противоречиво оцениваемыми высказываниями о том, как быть здоровым - например, даже делилась своим "рецептом", как предотвратить последствия перенесенного коронавируса.

"В древние времена и в древней медицине для восстановления бронхов использовали теплое молоко со свежим коровьим навозом или же, если легкие вообще не работают, варили в молоке коричневую жабу. Но у меня есть очень хорошая давно забытая альтернатива, которую использовали наши бабушки - очень эффективное средство от кашля", - сообщила она.