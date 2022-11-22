Активисты в открытом письме попросили распустить Даугавпилсскую думу

"Больше ждать нельзя. Даугавпилсская городская дума с ее председателем Андреем Элксниньшем с каждым днем все больше и больше выражает свою открыто нелояльную и преступную позицию по отношению к латвийской государственности, ее позиции и политике в условиях войны. Венцом этой позиции стала выраженная Элксниньшем поддержка агрессии России в Украине.

Идет война, и в условиях войны нельзя позволять действовать на своей территории лицам, ставящим под угрозу безопасность Латвии", - говорится в письме.

"Наша реакция, лоальных жителей Даугавпилса, на агрессивные высказывания в соцсетях, когда мы сообщали об этом Службе государственной безопасности, пока не дала результатов. Мы не видим активных действий этой службы. Сейчас только Сейм может принять решение распустить антигосударственную Даугавпилсскую городскую думу. И мы просим об этом в своем открытом письме. (...)

Мы еще не отдали свой город и остальное Латгале "русскому миру", нам не все равно. Надеемся, что и вам не все равно", - пишут авторы письма.

Среди подписавших письмо - Брокс, предприниматель Андрей Файбушевич, лектор Даугавпилсского университета Роналд Крамс, ведущий исследователь Даугвпилсского университета Индрикис Крамс, актеры Даугавпилсского театра Вадим Багданов и Кристине Вейнштейне и другие, всего 18 человек.

Напомним, в интервью порталу Delfi Элксниньш заявил, что "Крым - в составе Российской Федерации". Это и другие его высказывания по поводу войны в Украине вызвали широкий резонанс в обществе. Позднее Элксниньш выступил с оправданиями, что как для председателя Даугавпилсской думы для него обязателен внешнеполитический курс Латвии. Латвийское государство осуждает начатую Россией войну против Украины и не признает противозаконные попытки России импортировать оккупированные территории Украины в свой состав.