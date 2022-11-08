Элксниньш назвал Крым российским: на это отреагировали Ринкевич и Служба госбезопасности

Министр иностранных дел отметил, что все должностные лица Латвии должны соблюдать позиции внешней политики Латвии, а также призвал Элксниньша в качестве должностного лица латвийского самоуправления строго их соблюдать и в своих выражениях по вопросам внешней политики быть точным, выражать эти позиции выражать ясно и недвусмысленно.

Министр в письме подчеркнул, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Действия России являются грубым нарушением устава ООН и международного права.

Латвия неизменно и однозначно признает независимость и суверенитет Украины в международно признанных границах. Проведенные в 2014 году и 2022 году ложные референдумы и их результаты на оккупированных территориях Украины являются незаконными и не отражают воли Украины. Латвия решительно осуждает и не признает незаконную аннексию Россией этих территорий. Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области, как и Крым и Севастополь, являются международно признанными территориями Украины.