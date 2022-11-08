Реагируя на публичные высказывания мэра Даугавпилса Андрея Элксниньша о российской агрессии против Украины, не соответствующие политической позиции Латвии, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич в официальном письме Элксниньшу вновь напомнил об официальной позиции Латвии по этим вопросам, сообщает Министерство иностранных дел.
Элксниньш назвал Крым российским: на это отреагировали Ринкевич и Служба госбезопасности
Министр иностранных дел отметил, что все должностные лица Латвии должны соблюдать позиции внешней политики Латвии, а также призвал Элксниньша в качестве должностного лица латвийского самоуправления строго их соблюдать и в своих выражениях по вопросам внешней политики быть точным, выражать эти позиции выражать ясно и недвусмысленно.
Министр в письме подчеркнул, что Латвия категорически осуждает неоправданную, незаконную и неспровоцированную военную агрессию России против Украины. Действия России являются грубым нарушением устава ООН и международного права.
Латвия неизменно и однозначно признает независимость и суверенитет Украины в международно признанных границах. Проведенные в 2014 году и 2022 году ложные референдумы и их результаты на оккупированных территориях Украины являются незаконными и не отражают воли Украины. Латвия решительно осуждает и не признает незаконную аннексию Россией этих территорий. Запорожская, Донецкая, Луганская и Херсонская области, как и Крым и Севастополь, являются международно признанными территориями Украины.
В письме министра выражается уверенность Латвии в том, что Украина, как и любая страна, имеет легитимное право на самооборону. Украина имеет право с помощью военной силы восстановить свою территориальную целостность в международно признанных границах. Ринкевич подчеркнул, что правительство Латвии, самоуправления, негосударственный сектор, предприниматели и общество предоставляют всю возможную поддержку Украине, чтобы она победила в этой несправедливой войне против России.
VARAM призывает СГБ дать оценку заявлениям Элксниньша о непризнании принадлежности Крыма Украине
Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) обратилось в Службу государственной безопасности (VDD) с призывом дать оценку заявлению Элксниньша о непризнании принадлежности Крыма Украине, сообщило VARAM.
VARAM подчеркивает, что 6 марта 2014 года Сейм выступил с заявлением, в котором решительно осудил военную агрессию России в Украине и подчеркнул неизменную поддержку Латвией суверенитета и территориального единства Украины, а также законной власти Рады Украины, указав, что Крым является неотъемлемой частью территории Украины.
27 марта 2014 года ООН также приняла резолюцию, призывающую все страны и международные организации не признавать референдум, организованный Россией в Крыму.
"Пока украинцы борются за независимость своей страны, а Россия продолжает вести кровопролитную войну в соседней стране, недопустимо стоять на стороне агрессора. То, что Элксниньш ведет себя уклончиво при выражении поддержки Украине, является сигналом, ставящим под вопрос лояльность мэра Даугавпилса государству. Я призываю Службу государственной безопасности дать оценку действиям Элксниньша", - заявил министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс.
Служба госбезопасности пригласила Элксниньша прийти дать объяснения
Принимая во внимание публичные высказывания председателя Даугавпилсской городской думы Андрея Элксниньша, VDD пригласила его приехать дать объяснения, подтвердили агентству LETA в службе.
В настоящее время VDD более подробные комментарии в связи с конкретным случаем не дает, поэтому дальнейшие действия службы неизвестны.
VDD напомнила, что, несмотря на длительное пребывание под контролем сил России, Крым по-прежнему считается неотъемлемой частью Украины.
Как сообщалось, Элксниньш заявил в интервью Delfi TV, что "Крым входит в состав Российской Федерации".
На состоявшейся во вторник утром еженедельной пресс-конференции мэр Даугавпилса пояснил свои заявления, сделанные в интервью порталу Delfi, о том, что Крым является частью России.
"Как я уже сказал, эта территория фактически находится под властью России - там действуют российские законы и органы власти", - сказал Элксниньш.
В то же время он отметил, что как для председателя Даугавпилсской думы для него обязателен внешнеполитический курс Латвии.
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