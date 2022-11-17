Вике-Фрейберга: Элксниньш не достоин быть мэром Даугавпилса

Оценивая заявления Элксниньша о войне в Украине, Вайра Вике-Фрейберга выразила убеждение, что этот политик не достоин занимать столь высокое положение в Латвии. Она считает, что нужно срочно задуматься, каких правовых инструментов не хватает, чтобы не допустить работы таких политиков на таких должностях.

"Службам безопасности следует поторопиться и сесть за свои столы, написать предложения о том, чего им не хватает в плане инструментов, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на такую ситуацию", - сказала Вике-Фрейберга, подчеркнув, что парламент должен срочно принять соответствующие поправки в закон, чтобы не было такого паралича и бессилия власти. У границ страны военная ситуация, но "интересам Латвии угрожают заявления этого господина".

В то же время экс-президент благодарит партию "Согласие" за то, что в начале войны она смогла сделать принципиальный выбор, на чьей она стороне.