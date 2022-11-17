По словам бывшего президента Вайра Вике-Фрейберга, мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш не заслуживает занимать такую высокую должность.
Вике-Фрейберга: Элксниньш не достоин быть мэром Даугавпилса
Оценивая заявления Элксниньша о войне в Украине, Вайра Вике-Фрейберга выразила убеждение, что этот политик не достоин занимать столь высокое положение в Латвии. Она считает, что нужно срочно задуматься, каких правовых инструментов не хватает, чтобы не допустить работы таких политиков на таких должностях.
"Службам безопасности следует поторопиться и сесть за свои столы, написать предложения о том, чего им не хватает в плане инструментов, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на такую ситуацию", - сказала Вике-Фрейберга, подчеркнув, что парламент должен срочно принять соответствующие поправки в закон, чтобы не было такого паралича и бессилия власти. У границ страны военная ситуация, но "интересам Латвии угрожают заявления этого господина".
В то же время экс-президент благодарит партию "Согласие" за то, что в начале войны она смогла сделать принципиальный выбор, на чьей она стороне.
"Спасибо "Согласию" за смелость в принципиальном вопросе, понимание того, что необходимо выбирать, на чьей стороне они стоят, несмотря на то, что многие годы они были как "серфер на высокой волне", проскользнув в Сейм на волне защиты русскоязычных", - пояснила Вике-Фрейберга.
Она считает, что "Согласие" до сих пор была едина со своими избирателями. Но после начала войны электорат партии не смог последовать принципиальному выбору партии.
"Поздравляю их с тем, что они сами сделали этот шаг, но я не поздравляю их с тем, что они не воспитали и не подготовили свой электорат к идее о том, что существуют определенные принципы, которым нужно следовать", - сказала бывший президент.
По словам экс-президента, некоторые партии, которые вошли в Сейм и выражают "шовинистическую позицию", в дальнейшем исчезнут с политической сцены. Вике-Фрейберга надеется, что количество людей, которые будут продолжать искать подобное отношение в политическом спектре, уменьшится, хотя этот процесс идет медленнее, чем ожидалось.
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