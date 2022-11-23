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Ночной обстрел роддома в Запорожье, погиб младенец

rus.tvnet.lv
Ночной обстрел роддома в Запорожье, погиб младенец
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Обстрел роддома в Украине
Обстрел роддома в Украине Фото: Скриншот с Telegram starukhofficial

В результате ночного обстрела районной больницы в городе Вольнянск в Запорожской области Украины разрушено родильное отделение, где погиб младенец, сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух. Об этом пишет Русская служба BBC.

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, который только что появился на белый свет. На месте работают спасатели", - написал глава Запорожской областной администрации, сопроводив пост фотографиями частично разрушенного здания.

Вольнянская центральная районная больница находится в городе Вольнянске примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья.

ГСЧС Украины опубликовала видео разбора завалов обстрелянной больницы Вольнянска.

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