В результате ночного обстрела районной больницы в городе Вольнянск в Запорожской области Украины разрушено родильное отделение, где погиб младенец, сообщил глава Запорожской областной администрации Александр Старух. Об этом пишет Русская служба BBC.
Ночной обстрел роддома в Запорожье, погиб младенец
Ночной обстрел роддома в Запорожье, погиб младенец
"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, который только что появился на белый свет. На месте работают спасатели", - написал глава Запорожской областной администрации, сопроводив пост фотографиями частично разрушенного здания.
Вольнянская центральная районная больница находится в городе Вольнянске примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья.
ГСЧС Украины опубликовала видео разбора завалов обстрелянной больницы Вольнянска.
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