Ночной обстрел роддома в Запорожье, погиб младенец

"Ночью российские чудовища обстреляли огромными ракетами маленькое родильное отделение Вольнянской больницы. Горе переполняет наши сердца - убит младенец, который только что появился на белый свет. На месте работают спасатели", - написал глава Запорожской областной администрации, сопроводив пост фотографиями частично разрушенного здания.

Вольнянская центральная районная больница находится в городе Вольнянске примерно в 30 км к северо-востоку от центра Запорожья.

ГСЧС Украины опубликовала видео разбора завалов обстрелянной больницы Вольнянска.