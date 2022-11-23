Пенсионер пожертвовал все свои сбережения украинской армии и получил орден

Президент Украины Владимир Зеленский отметил орденом "За заслуги" ІІІ степени 83-летнего пенсионера из Черновицкой области Николая Шевчука, который перечислил на нужды украинских Вооруженных сил все свои сбережения, в размере 13 тысяч долларов.

"Наградить орденом "За заслуги" ІІІ степени Шевчука Николая Григорьевича – пенсионера, Черновицкая область за гражданское мужество и самопожертвование, проявленные при защите суверенитета и территориальной целостности Украинского государства в условиях военного положения, а также верность украинскому народу", - в указе президента.

Мужчина копил деньги около десяти лет. У мужчины есть небольшой огород, где он выращивает овощи. Он покупает одежду на рынке и живет примерно на 2000 гривен или 54 доллара США в месяц.

83-year-old Mykola Shevchuk has donated his life savings, USD 13 000, to the Ukrainian Army.



After hearing about the story, President Zelensky decided to award him a special medal.



🇺🇦 pic.twitter.com/uM94HBYbDm — Visegrád 24 (@visegrad24) November 22, 2022

Другой пенсионер из Сумской области в конце июля продал свою квартиру и пожертвовал 35 тысяч долларов для украинской армии. Пенсионер летом потерял жену, а до этого сына.