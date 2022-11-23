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Кто вам платит? ⟩ Школы Латвии без русского языка

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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Школы Латвии без русского языка
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Министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные")
Министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные") Фото: Līga Gredzena/LETA

​В качестве иностранных в школах Латвии следует изучать официальные языки ЕС, а не русский, как это происходит сейчас. Такую позицию, согласовав с президентом Латвии Эгилом Левитсом, в понедельник, 21 ноября, озвучило Министерство образования и науки (МОН). Заявленный срок реализации - 2026/2027 учебный год. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем предложение МОН, возможности его реализации и последствия для системы образования Латвии.

Гости эфира:

  • Наталья Рогалева - директор Рижской 34-й средней школы;
  • Анастасия Ружанская - филолог-русист, журналист Rus.LSM.lv.

Темы эфира:

  • Новое требование МОН - очередная попытка громко хлопнуть дверью от "Консервативных" или готовое взвешенное решение?
  • Русский язык в школах Латвии - как его изучают сейчас и что именно изменит предлагаемая реформа?
  • Есть ли у Латвии учителя "иностранных языков ЕС" в достаточном количестве?
  • Плюсы, минусы и подводные камни подобной идеи.

Встречаемся здесь в 18:00 или на страничке RUS TVNET в Facebook!

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