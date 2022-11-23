В качестве иностранных в школах Латвии следует изучать официальные языки ЕС, а не русский, как это происходит сейчас. Такую позицию, согласовав с президентом Латвии Эгилом Левитсом, в понедельник, 21 ноября, озвучило Министерство образования и науки (МОН). Заявленный срок реализации - 2026/2027 учебный год. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем предложение МОН, возможности его реализации и последствия для системы образования Латвии.
Кто вам платит? ⟩ Школы Латвии без русского языка
Школы Латвии без русского языка
Гости эфира:
- Наталья Рогалева - директор Рижской 34-й средней школы;
- Анастасия Ружанская - филолог-русист, журналист Rus.LSM.lv.
Темы эфира:
- Новое требование МОН - очередная попытка громко хлопнуть дверью от "Консервативных" или готовое взвешенное решение?
- Русский язык в школах Латвии - как его изучают сейчас и что именно изменит предлагаемая реформа?
- Есть ли у Латвии учителя "иностранных языков ЕС" в достаточном количестве?
- Плюсы, минусы и подводные камни подобной идеи.
Встречаемся здесь в 18:00 или на страничке RUS TVNET в Facebook!
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