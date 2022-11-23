Кто вам платит? ⟩ Школы Латвии без русского языка

​В качестве иностранных в школах Латвии следует изучать официальные языки ЕС, а не русский, как это происходит сейчас. Такую позицию, согласовав с президентом Латвии Эгилом Левитсом, в понедельник, 21 ноября, озвучило Министерство образования и науки (МОН). Заявленный срок реализации - 2026/2027 учебный год. В эфире "Кто вам платит?" обсуждаем предложение МОН, возможности его реализации и последствия для системы образования Латвии.