В среду, 23 ноября, в Киеве прогремели взрывы, а мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что российская ракета попала в один из объектов столичной инфраструктуры.
Россия вновь обстреляла Украину. Пострадала и Молдова
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в обращении, что всего Россией было выпущено 67 ракет.
Глава местной областной военной администрации Алексей Кулеба подтвердил слова Кличко и сообщил, что в Киевской области в результате обстрела есть попадания по жилому сектору и объектам критической инфраструктуры. "Есть угроза повторных обстрелов", - отметил он.
Сообщается, что в регионе действует зенитная артиллерия.
Kyiv pic.twitter.com/aBSGIUhzAU— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) November 23, 2022
В среду во всех регионах страны была объявлена воздушная тревога, и официальные лица сообщили, что Россия выпустила ракеты с юга и востока.
Погибшие
Три человека погибли и шестеро ранены в результате обстрела двухэтажного здания в Киеве, сообщает военная администрация города. Позднее мэр города Виталий Кличко подтвердил, что жертвами обстрела Киева стали три человека, в числе которых - 17-летняя девушка.
"Пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждения города", - написал он в Telegram.
Гражданская инфраструктура
Украинские СМИ сообщают, что Киев, Харьков, Хмельницкий, Николаев и подконтрольное Киеву Запорожье частично остались без света. Львов полностью обесточен, сообщает мэр Андрей Садовой, а в Киеве отключили воду.
Позднее появилась информация, что обесточенными оказались все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС, пишет "Политика Страны" со ссылкой на Минэнерго. По данным ведомства, без электроэнергии остается подавляющее большинство потребителей.
Затронуло и соседнюю Молдову: Кишинев и ряд районов Молдовы остались без электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Такое уже случалось после российских обстрелов Украины: автоматически отключалась одна из линий передачи, по которой электроэнергия поступала в Молдову.
Телеканал "ТСВ Приднестровье" со ссылкой на "Днестрэнерго" и местное МВД сообщает, что в Приднестровье "огромная системная авария, света нет нигде, все погасло".
Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала российское руководство за проблемы с электричеством в Молдов". Как пишет "Медуза", в МИД Молдовы был вызван российский посол.
Результаты
Зеленский заявил, что Украина после российских ударов инициирует заседание Совета безопасности ООН.
А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter "Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО".
Обстрел действительно начался практически сразу после того, как Европейский парламент принял резолюцию, признающую РФ государством-спонсором терроризма. Юридических последствий у этого решения для Москвы пока нет.
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