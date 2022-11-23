Россия вновь обстреляла Украину. Пострадала и Молдова

Позднее появилась информация, что обесточенными оказались все АЭС Украины и большинство ТЭС и ГЭС, пишет "Политика Страны" со ссылкой на Минэнерго. По данным ведомства, без электроэнергии остается подавляющее большинство потребителей.

Затронуло и соседнюю Молдову: Кишинев и ряд районов Молдовы остались без электроэнергии. Об этом сообщил вице-премьер страны Андрей Спыну. Такое уже случалось после российских обстрелов Украины: автоматически отключалась одна из линий передачи, по которой электроэнергия поступала в Молдову.

Телеканал "ТСВ Приднестровье" со ссылкой на "Днестрэнерго" и местное МВД сообщает, что в Приднестровье "огромная системная авария, света нет нигде, все погасло".

Президент Молдовы Майя Санду раскритиковала российское руководство за проблемы с электричеством в Молдов". Как пишет "Медуза", в МИД Молдовы был вызван российский посол.

Результаты

Зеленский заявил, что Украина после российских ударов инициирует заседание Совета безопасности ООН.

А глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в своем Twitter "Россия празднует свое признание террористическим государством новым ракетным террором против столицы Украины и других городов. Для тех, кто еще сомневался, должно быть понятно: Россия должна быть признана террористическим государством во всем мире, а Украина должна как можно скорее получить все необходимые системы ПВО".

Обстрел действительно начался практически сразу после того, как Европейский парламент принял резолюцию, признающую РФ государством-спонсором терроризма. Юридических последствий у этого решения для Москвы пока нет.