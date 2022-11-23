Европарламент признал Россию "государством-спонсором терроризма"

Ранее резолюции о признании России государством, поддерживающим терроризм, были приняты парламентами Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, а также нижней палатой законодательного органа Чехии. Голосования по каждому из документов прошли вскоре после того, как Россия начала масштабные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры Украины.

Призывы рассмотреть резолюцию со схожими формулировками звучат и от некоторых законодателей в США. Администрация Байдена, однако, противится этому, указывая, что такой статус вызовет незапланированные правовые последствия в США и мало чем поможет Украине.

Какие последствия?

В ходе выступления на пленарном заседании 18 октября еврокомиссар Илва Йоханссон отметила, что в настоящее время в Евросоюзе нет правовой базы для признания третьей страны государством, поддерживающим терроризм.

Нет и документов, которые регламентировали бы санкции в отношении государства-спонсора терроризма или как-то описывали правила взаимодействия с такими странами.

По этой причине резолюция Европарламента пока не будет иметь каких-либо юридический последствий для России.