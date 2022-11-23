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В Telegram появились "антифашисты Балтии". Они публикуют данные местных политиков

rus.tvnet.lv
В Telegram появились "антифашисты Балтии". Они публикуют данные местных политиков
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Telegram. Иллюстративное фото
Telegram. Иллюстративное фото Фото: Justlight/shutterstock

В мессенджере Telegram неизвестные, которые составляют списки из проживающих В Латвии, Литве и Эстонии "фашистов", среди которых как чиновники, так и публичные лица. Служба государственной безопасности (VDD) сообщила в своем Twitter, что начала проверку.

"Обращаем внимание, что VDD известны Telegram-каналы, в которых лица, называющие себя "антифашистами Прибалтики", преследуют латвийских чиновников и других общественных деятелей. VDD начал расследование в связи с этим случаем", - сказано в сообщении службы.

Среди людей, которых на канале называли "фашистами" - политики правящих партий и многие известные люди, которых администраторы обвиняют в русофобии и сносе советских памятников. Среди них - подписанты недавнего письма за роспуск Даугавпилсской думы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, руководитель Ziedot.lv Рута Диманте и многие другие.

Также в этих каналах указано, по каким статьям российского уголовного кодекса перечисленных людей можно осудить. Также каналы активно вербуют своих сторонников для продвижения российской пропаганды в странах Балтии.

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