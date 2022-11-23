В Telegram появились "антифашисты Балтии". Они публикуют данные местных политиков

Vēršam uzmanību, ka VDD ir zināmi "Telegram" kanāli, kuros par “Baltijas antifašistiem” sevi dēvējošas personas vēršas pret Latvijas amatpersonām un citām sabiedrībā zināmām personām. VDD saistībā ar šo gadījumu ir uzsācis pārbaudi. — Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) November 23, 2022

"Обращаем внимание, что VDD известны Telegram-каналы, в которых лица, называющие себя "антифашистами Прибалтики", преследуют латвийских чиновников и других общественных деятелей. VDD начал расследование в связи с этим случаем", - сказано в сообщении службы.

Среди людей, которых на канале называли "фашистами" - политики правящих партий и многие известные люди, которых администраторы обвиняют в русофобии и сносе советских памятников. Среди них - подписанты недавнего письма за роспуск Даугавпилсской думы, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, руководитель Ziedot.lv Рута Диманте и многие другие.

Также в этих каналах указано, по каким статьям российского уголовного кодекса перечисленных людей можно осудить. Также каналы активно вербуют своих сторонников для продвижения российской пропаганды в странах Балтии.