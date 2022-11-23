Жданок голосовала против признания РФ государством, поддерживающим терроризм

Резолюция была принята 494 голосами "за", 58 голосами "против", среди которых была Татьяна Жданок (Русский союз Латвии) из Латвии. 44 депутата воздержались от голосования. Остальные депутаты, избранные от Латвии, проголосовали за резолюцию. Исключение - Нил Ушаков, который не смог принять участие в голосовании, так как находится в Риге на заседании суда. Однако, сам он заявил, что, если бы находился в Брюсселе, тоже проголосовал бы "за".

После голосования, на сайт Европарламента произошла хакерская атака, ответственность за которую взяли на себя пророссийские хакеры, заявили официальные лица.

"Европейский парламент подвергается изощренной кибератаке. Ответственность за это взяла на себя прокремлевская группировка", - написала в Twitter председатель Европарламента Роберта Метсола.

"Наши IТ-специалисты сопротивляются этому и защищают наши системы. Это произошло после того, как мы объявили Россию государством-спонсором терроризма. Мой ответ: #СлаваУкраине", - сообщила Метсола.

Пресс-секретарь Европарламента Жауме Дукс сообщил, что на веб-сайте Европарламента произошел сбой доступа или DDoS-атака. Другой источник сообщил, что это самая изощренная хакерская атака, с которой ЕП столкнулся за последнее время.

"Сегодняшняя атака на системы Европарламента - это предупредительный выстрел. Это атака на демократическое сердце Европы", - заявил депутат ЕП Расмус Андресен.