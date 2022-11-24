В Смилтене мужчина шел из магазина, когда на него внезапно напал молодой человек. Нападавший несколько раз ударил ножом Гунтиса, после чего убежал с места происшествия, сообщает передача Degpunktā.
Нападение в Смилтене: мужчина получил шесть ударов ножом; преступник убежал
59-летний Гунтис получил шесть ударов ножом, в том числе в легкие. Родственница рассказала, что Гунтис был в сознании, пока ждал неотложную медицинскую помощь, однако его лицо и одежды были покрыты кровью.
Целью нападения было ограбления. Деньги и телефон находились в карманах Гунтиса.
Когда нападавший понял, что Гунтис жив и зовет на помощь, он бросился бежать.
Прохожие вызвали медпомощь и полицию.
Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголвный процесс в связи с намеренным нанесением тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет с пробационным надзором на три года или без него.
"В данный момент полиция активно работают, осуществляются необходимые следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить личность виновника. Привлечены дополнительные ресурсы Управления Госполиции Видземского региона. В данный момент виновное лицо не задержано", - пояснила представитель Государственной полиции Анце Розите.
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