Нападение в Смилтене: мужчина получил шесть ударов ножом; преступник убежал

59-летний Гунтис получил шесть ударов ножом, в том числе в легкие. Родственница рассказала, что Гунтис был в сознании, пока ждал неотложную медицинскую помощь, однако его лицо и одежды были покрыты кровью.

Целью нападения было ограбления. Деньги и телефон находились в карманах Гунтиса.

Когда нападавший понял, что Гунтис жив и зовет на помощь, он бросился бежать.

Прохожие вызвали медпомощь и полицию.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголвный процесс в связи с намеренным нанесением тяжких телесных повреждений. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до семи лет с пробационным надзором на три года или без него.

"В данный момент полиция активно работают, осуществляются необходимые следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить личность виновника. Привлечены дополнительные ресурсы Управления Госполиции Видземского региона. В данный момент виновное лицо не задержано", - пояснила представитель Государственной полиции Анце Розите.