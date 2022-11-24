Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня примет решение о поправках к обязательным правилам, которые позволят родителям учащихся сообщать поставщику общественного питания об отсутствии ребенка позже, чем сейчас.
Родители смогут позже сообщать поставщику питания об отсутствии ребенка в школе
Родители смогут позже сообщать поставщику питания об отсутствии ребенка в школе
Как сообщалось, действующие правила предусматривают, что родители учащихся или совершеннолетние учащиеся обязаны уведомить поставщика общественного питания об отсутствии учащегося в образовательном заведении до 21:00 предыдущего дня.
Поправки должны установить, что об отсутствии ребенка можно сообщать до 7 часов утра текущих суток.
Окончательное решение о поправках к правилам должно быть принято на заседании Рижской думы.
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