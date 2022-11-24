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Родители смогут позже сообщать поставщику питания об отсутствии ребенка в школе

rus.tvnet.lv/LETA
Родители смогут позже сообщать поставщику питания об отсутствии ребенка в школе
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Обед в школьной столовой
Обед в школьной столовой Фото: Ieva Makare/LETA

Комитет по образованию, культуре и спорту Рижской думы сегодня примет решение о поправках к обязательным правилам, которые позволят родителям учащихся сообщать поставщику общественного питания об отсутствии ребенка позже, чем сейчас.

Как сообщалось, действующие правила предусматривают, что родители учащихся или совершеннолетние учащиеся обязаны уведомить поставщика общественного питания об отсутствии учащегося в образовательном заведении до 21:00 предыдущего дня.

Поправки должны установить, что об отсутствии ребенка можно сообщать до 7 часов утра текущих суток.

Окончательное решение о поправках к правилам должно быть принято на заседании Рижской думы.

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