В конфликт между школьниками вмешался отец одного из них: пострадал десятилетний мальчик

Ранее сообщалось, что рижанин Иво, защищая своего сына, который учится во втором классе, от других учеников, получил наказание - против него было начато дело за нанесение телесных повреждений другому ребенку. Об этом сообщила передача Bez tabu.

Сам пострадавший Том утверждает, что на него напал чужой мужчина.

По словам мальчика, он по пути домой с другом заметил, что другие дети взрывают петарды, и сделал им замечание. Однако компания замечание во внимание не приняла, поэтому Том с другом позвонили в полицию.

До прибытия полиции приехал отец одного из детей, про которых Том с другом сообщили стражам порядка. Как рассказал пострадавший мальчик,

отец напал на него и сказал, что ищет мальчика уже две недели, так как тот требует деньги у других детей.