В Риге недалеко от здания Рижской юглской средней школы 7 ноября мужчина напал на десятилетнего ученика 4-го класса Тома, сообщает передача 4. studija Латвийского телевидения.
В конфликт между школьниками вмешался отец одного из них: пострадал десятилетний мальчик
Ранее сообщалось, что рижанин Иво, защищая своего сына, который учится во втором классе, от других учеников, получил наказание - против него было начато дело за нанесение телесных повреждений другому ребенку. Об этом сообщила передача Bez tabu.
Сам пострадавший Том утверждает, что на него напал чужой мужчина.
По словам мальчика, он по пути домой с другом заметил, что другие дети взрывают петарды, и сделал им замечание. Однако компания замечание во внимание не приняла, поэтому Том с другом позвонили в полицию.
До прибытия полиции приехал отец одного из детей, про которых Том с другом сообщили стражам порядка. Как рассказал пострадавший мальчик,
отец напал на него и сказал, что ищет мальчика уже две недели, так как тот требует деньги у других детей.
"Он меня здесь придавил ногой. Я не помню, куда он меня бил, - говорит Том. - Женщина сказала, что она видела, как он бьет меня один раз по голове и много раз в живот".
Оказалось, что ученик второго класса, которого отец так яро защищал, сам после конфликта не подтвердил утверждение, что Том вымогал у него деньги.
Государственная полиция начала административный процесс, ведется следствие. Стражи порядка не исключают факта, что в конфликте было насилие с обеих сторон.
Председатель отдела полиции порядка рижского участка Госполиции "Тейка" Айвар Купетис указывает: "Конфликт начался, насколько нам известно, между детьми, после чего он перерос уже в то, что один из родителей детей, не проинформировав ни руководство школы, ни полицию, решил заняться самодеятельностью и принять участие в перевоспитании другого ребенка".
В школе известно, что конфликт между детьми возникал и ранее.
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