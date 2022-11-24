В четверг, 24 ноября, неподалеку от Цесиса будет официально открыт лыжный сезон, сообщила член правления ООО Ozolkalna serviss Лига Рокпелне.
Под Цесисом открывается горнолыжный сезон
Под Цесисом открывается горнолыжный сезон
Первой начнет работу Зеленая трасса Озолкалнса.
По словам Рокпелне, несмотря на повышение цен на электроэнергию и топливо, Ozolkalna serviss в настоящее время не планирует повышать цены на билеты на подъемники и аренду инвентаря.
Владельцы других горнолыжных трасс, опрошенные агентством LETA, в основном указали, что планируют открыть трассы в начале декабря, если для этого будут подходящие погодные условия.
Представители отрасли приглашают следить за новостями горнолыжных трасс на сайтах и в социальных сетях центров активного зимнего отдыха.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова