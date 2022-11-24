Под Цесисом открывается горнолыжный сезон

Первой начнет работу Зеленая трасса Озолкалнса.

По словам Рокпелне, несмотря на повышение цен на электроэнергию и топливо, Ozolkalna serviss в настоящее время не планирует повышать цены на билеты на подъемники и аренду инвентаря.

Владельцы других горнолыжных трасс, опрошенные агентством LETA, в основном указали, что планируют открыть трассы в начале декабря, если для этого будут подходящие погодные условия.

Представители отрасли приглашают следить за новостями горнолыжных трасс на сайтах и в социальных сетях центров активного зимнего отдыха.