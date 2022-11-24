Госдума РФ приняла закон о запрете "гей-пропаганды". Чем он грозит и что запрещает?

Главы крупнейших российских издательств заявили РБК, что главная проблема нового закона - в "слишком общем характере формулировок". Из-за этого издатели опасаются, что под запрет может попасть вообще любая литература, где упоминается ЛГБТ-тематика: от научной литературы до романов Виктора Пелевина.

"Нам непонятно, если, например, в книге есть положительный герой-гей или исследуются гомосексуальные отношения среди животных и это никак не поощряется и не осуждается, будет ли это расценено как нарушение закона", - говорил РБК директор издательства "Альпина" Алексей Ильин.

Подобные вопросы представители книжной отрасли пытались задать Хинштейну на слушаниях в комитете Госдумы в понедельник, 21 ноября. Представители Российского книжного союза заявили о том, что формулировки закона "не конкретные", а что делать с имеющимися тиражами книг и как поступать с будущими рукописями - неизвестно.

Депутат Хинштейн еще раз заявил, что под запрет попадает только литература, которая выстраивает "положительный" образ ЛГБТ-сообщества. Также, по его мнению, "любому здравому человеку понятно", что в произведении "Лолита" Владимира Набокова не может быть пропаганды педофилии, потому что после прочтения никто, считает он, не захочет повторить судьбу героев этого романа.