Комиссия отклонила поправки о вице-министрах и новом министерстве

Регламентом Сейма предусмотрена возможность, что вносящие законопроект - члены будущей коалиции - могут просить Сейм о рассмотрении отклоненного комиссией законопроекта. Депутаты коалиции не имеют большинства в юридической комиссии, но имеют большинство в Сейме.

Пока точно неизвестно, когда Сейм сможет продолжить принимать решения по поправкам. Заседание может быть созвано, например, сегодня во второй половине дня.

Напомним, в четверг Сейм передал на рассмотрение юридической комиссии поправки к закону об устройстве государственного управления, которые необходимы для воплощения в жизнь плана будущей коалиции по введению вице-министров.

Депутат от оппозиции Виктор Валайнис (Союз зеленых и крестьян, СЗК) заявил, что введение вице-министров нарушает парламентский процесс, поскольку правительству предоставляется свобода назначать вице-министров и определять их компетенцию. Валайнис напомнил слова спикера Сейма Эдварда Смилтенса ("Объединенный список") о том, что в парламентском государстве Сейм является определяющей силой.

Законопроект предусматривает, что вице-министр ведает определенными сферами политики и имеет право быть советником на заседаниях правительства. Вице-министров будет назначать премьер-министр.

Также на рассмотрение комиссий переданы поправки к закону об устройстве Кабинета министров, которые предусматривают создание новой должности - министра климата и энергетики.