Местные жители ликуют: "Салацгривская минога" получила почетный статус

Дело в том, что Еврокомиссия приняла решение внести продукт "Салацгривская минога" в Реестр охраняемых наименований мест происхождения и охраняемых географических указаний.

В свою очередь в Латвии под руководством Дзинтриса Колатса была создана "Библия миноги", поэтому у Салацгривы получился двойной праздник: как новая книга, так и новый статус "Салацгривской миноги".

Заявку на регистрацию в Реестре охраняемых географических указаний "Салацгривская минога" подала в Продовольственно-ветеринарную службу в декабре 2018 года. В мае 2019 года она была передана Еврокомиссии для дальнейшей оценки и принятия решения. Наконец решение принято, жители Салацгривы ликуют.

В данный момент в Евросоюзе зарегистрировано 925 охраняемых географических указаний, в том числе латвийские продукты "Руцавское белое масло" и "Царникавская минога". Теперь к ним присоединилась и "Салацгривская минога". Регула Еврокомиссии о включении "Салацгривской миноги" в реестр вступит в силу 12 декабря этого года.

Как признает Дзинтрис Колатс, в Латвии есть еще много продуктов, которые заслуживают быть замеченными на уровне Европы.