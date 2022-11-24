Комиссию Сейма по национальной безопасности возглавила Мурниеце

На заседании комиссии депутат от партии "Латвия на первом месте" Вилис Криштопанс выдвинул на эту должность Мариса Кучинскиса от "Объединенного списка", но тот отказался. Поэтому парламентарии голосовали за двух кандидатов - Мурниеце или Криштопанса. Кандидатуру Мурниеце поддержали четыре депутата, кандидатуру Криштопанса - двое.

Мурниеце предложила избрать Кучинскиса заместителем председателя комиссии, Айнара Латковскиса из "Нового Единства" - секретарем комиссии.

Для работы в этой комиссии депутаты должны будут получить доступ к гостайне.

В комиссию по национальной безопасности вошли Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян), Каспар Бришкенс ("Прогрессивные"), Игорь Юдин ("За стабильность"), Вилис Криштопанс, Марис Кучинскис, Айнар Латковскис и Мурниеце.