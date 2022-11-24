МИД Литвы включит Светлану Лободу в список персон нон-грата

"После консультаций с украинскими партнерами мы вносим исполнительницу в список персон нон-грата", - сообщила BNS пресс-секретарь Габриэлюса Ландсбергиса.

Как сообщил BNS министр культуры Литвы Симонас Кайрис, эта исполнительница является гражданкой Украины и в настоящее время проживает в Латвии, поэтому, в отличие от исполнителей из России, ей не запрещен въезд в страну автоматически.

"Поскольку речь идет об организаторе частных мероприятий, частных пространствах, единственный выход - рассмотреть, не добавить ли такого человека в список нежелательных лиц в Литве", - сказал BNS министр.

Пожалуй, одна из самых популярных российских певиц последних лет запланировала в Литве четыре концерта на конец ноября и начало декабря: в Паневежисе, Шяуляе, Клайпеде и Вильнюсе.

Как сообщает LRT, певица вела активную концертную деятельность в России после оккупации Россией Крыма, а в 2015 году также пела 9 мая на мероприятии, посвященном победе Советского Союза во Второй мировой войне.

Кайрис говорит, что эта исполнительница вызывает риск с учетом ее прежней позиции в отношении России.