Фото ⟩ В Даугавпилсе осквернили памятник польским и латышским героям

"Скорее всего, минувшей ночью в Даугавпилсе был осквернён памятник польским и латышским воинам, совместно освобождавшим Даугавпилс и Латгалию от большевиков в ходе Освободительной борьбы. У кого-то еще остались вопросы, зачем здесь нужно прямое государственное управление?" - написал автор поста в Twitter Андрей Файбушевич.

"В Даугавпилсе осквернён памятник польским и латышским воинам, совместно освобождавшим Даугавпилс и Латгалию от большевиков во время Освободительной борьбы за вашу и нашу свободу (Za wolność waszą i naszów, автор Ромуальд Гибовский). Пока VARAM и Сейм ищут основание роспуску Даугавпилсской думы, местные рашисты, чувствуя бессилие власти и молчаливую поддержку думы, поднимают головы", - написал директор Даугавпилсской музыкальной средней школы Айвар Брок.

Айвар Брок и Андрей Файбушевич - одни из 18 даугавпилчан, отправивших письмо правительству с призывом распустить городскую думу.

Что говорят в полиции

"Чайка" связалась с представителями муниципальной полиции - дело передали Госполиции. Вызов о том, что памятник осквернили, в полицию самоуправления не поступал.

В Государственной полиции нам ответили, что Латгальский участок получил информацию об осквернении памятника 23 ноября. В связи с этим начат уголовный процесс в соответствии со статьёй 18 Уголовного кодекса "О порче имущества". Пока полиция оценивает, было ли это преступлением на почве ненависти.

О памятнике

Памятник у креста в Слободке в честь 100-летия освобождения Даугавпилса от большевиков открыли 15 ноября 2020 года. Он посвящён польским и латышским героям — маршалам Юзефу Пилсудскому и Эдварду Рыдз-Смиглы и генералам Янису Балодису и Петерису Радзиньшу.