В Риге заметили грузовик с флагом России. Компания рассталась с этим водителем

В соцсетях распространилась фотография очевидца, на которой видно, что грузовик, из которого выгружают товар, находится на улице Риги. Номер машины тоже виден. В грузовом отсеке автомобиля размещен большой российский флаг с надписью "Россия".

Apollo.lv связался с полицией для выяснения обстоятельств. Полиция сообщила, что в связи с этим делом начата ведомственная проверка.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов призывают в подобных случаях сразу звонить в полицию по телефону 110.

Представители транспортно-логистической компании Miandum утверждают, что после переговоров с водителем, который разместил флаг России, они договорились о расторжении трудовых отношений. Miandum также сотрудничает с Государственной полицией, предоставляя разъяснения и доступ к запрашиваемой документации в рамках расследования в отношении указанного сотрудника.

Руководство компании попросило водителя автомобиля дать объяснения.

После беседы с сотрудником было принято решение о прекращении дальнейшего сотрудничества с этим водителем. Так как у сотрудника другое понимание ценностей, чем те, которые отстаивает компания.

Исполнительный директор Miandum заявил, что с первого дня вторжения российской армии в Украину компания выразила четкую позицию - осуждение российской агрессии.

"Мы одними из первых подключились к поддержке Украины, обеспечив транспортировку гуманитарной помощи.

Считаем недопустимым, чтобы наш сотрудник при исполнении своих служебных обязанностей совершал действия, косвенно выражающие поддержку развязанной Россией войны", - констатирует исполнительный директор. Компания приносит извинения всем, кто был оскорблен действиями этого бывшего сотрудника, а также выражает благодарность "наблюдательным жителем, которые сообщили об этом, помогая быстро устранить нарушение".

По информации Firmas.lv, компания Miandum была зарегистрирована в 1991 году и ее основной капитал составляет 53 960 евро. Оборот компании в 2021 году составил 2,94 миллиона евро, а прибыль - 38 740 евро.