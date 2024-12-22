Некоторые пользователи с февраля не смогут обновить у себя в телефоне приложение eParaksts

С 1 февраля поддержка приложений eParaksts mobile, eParakstsLV и eID Scan будет доступна только для более новых версий операционных систем.

Жители, использующие сервис на устройствах под управлением Android 8 и iOS 13 или более старых операционных систем, смогут пользоваться существующими версиями приложений, но не смогут обновить их до новых версий.

Согласно информации, имеющейся у LVRTC, менее 1% пользователей eParaksts mobile и других подобных приложений в настоящее время используют устаревшие операционные системы.

Ранее сообщалось, что оборот LVRTC в 2023 году составил 25,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем годом ранее, а прибыль компании увеличилась в 2,9 раза и составила 16,314 млн евро.

LVRTC - основной оператор сети наземного вещания радио- и телепрограмм в стране. LVRTC управляет принадлежащей государству частью оператора мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT).

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