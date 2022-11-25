После аварии, произошедшей вечером в четверг, 24 ноября, до сих пор перекрыто Валмиерское шоссе возле Мурьяни, сообщили в Latvijas valsts ceļi (LVC).
Тяжелое ДТП под Мурьяни: погибли водители трех авто, движение заблокировано
На данный момент неизвестно, когда движение будет восстановлено.
LVC предлагает автомобилистам использовать альтернативные маршруты, например, можно объехать место аварии по шоссе Мурьяни - Сея или Рагана - Лимбажи.
Что случилось?
В четверг вечером на Валмиерском шоссе возле Мурьяни произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли три человека.
Авария произошла около 17:00 в Саулкрастском крае, на Валмиерском шоссе, недалеко от реки Лоя, где столкнулись два большегрузных автомобиля Volvo и легковой автомобиль BMW. Водители обоих грузовиков и водитель легкового автомобиля погибли на месте, сообщили в Государственной полиции.
Еще двое человек с различными травмами доставлены в медицинское учреждение. По информации, предоставленной полицией, обстоятельства аварии пока не выяснены, ведется расследование.
В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что на месте ДТП работали 19 спасателей.
Статистика ДТП
Всего в четверг в Латвии было зарегистрировано 138 ДТП, в которых погибли три человека и еще 14 пострадали, в том числе двое пешеходов и один велосипедист, сообщили в Госполиции.
Вчера полиция задержала девять водителей за вождение в нетрезвом виде, а также одного водителя, находившегося за рулем под действием наркотических веществ.
За минувшие сутки также было составлено 87 протоколов в связи с превышением скорости, пятеро водителей были оштрафованы за агрессивное вождение.
В общей сложности за сутки полиция составила 387 протоколов о нарушении правил дорожного движения.
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