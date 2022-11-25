Фото ⟩ Темнота и очереди за водой: Новая реальность в Киеве после российских обстрелов

В то время как столбик термометра опустился ниже нуля и выпал снег, около 70% киевлян утром в четверг, 24 ноября, остались без электричества, сообщает BBC.

Фото: AFP/SCANPIX

Мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью, что не исключает "наихудшего сценария" - город может остаться без электричества, отопления и воды.

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Во всех районах охваченной войной страны постепенно восстанавливается электро- и водоснабжение. Компания "Укрэнерго" сообщила в четверг, что дефицит системы энергоснабжения "сократился до 50%" и что работа АЭС восстановлена, однако прогнозировать, как скоро будет полностью возобновлено предоставление услуг, не представляется возможным.

Между тем на кадрах, снятых фотокорреспондентами в Киеве в четверг, видны мрачные сцены - темные улицы, очереди за водой и люди, собирающиеся в местах, где есть генераторы для зарядки мобильных устройств.

По всей Украине создано около 4000 "Пунктов несокрушимости" - отапливаемых палаток с электричеством, чаем и кофе.

Фото: AP/Scanpix

В четверг вечером Кличко заявил, что без электричества остались 60% киевлян. Аналогичные проблемы есть и в других местах: в четверг вечером энергокомпания ДТЭК сообщила, что до сих пор не восстановлено электроснабжение 75% потребителей в Днепропетровской области и около двух третей потребителей в Одесской области.

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