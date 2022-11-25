Фото ⟩ "Пассажир подсказал дорогу": в Дрейлини автобус застрял в жилой зоне

В Rīgas satīksme RUS TVNET рассказали, что случившееся стало следствием человеческой ошибки водителя автобуса, который случайно выехал не на том выезде. Тогда шоферу решил помочь один из пассажиров общественного транспорта, указав известную ему дорогу.

Однако, вероятно, не были учтены размеры автобуса, который не предназначен для езды по небольшим дорогам жилых зон, поэтому вскоре застрял. Как понятно по фото, на помощь ему прибыли сотрудники полиции.

Rīgas satīksme приносит извинения всем пассажирам автобуса.

На момент написания заметки RUS TVNET не получил комментария о случившемся от Государственной полиции.