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СМИ: Кремль может покинуть организатор предвыборной кампании Путина

rus.tvnet.lv
СМИ: Кремль может покинуть организатор предвыборной кампании Путина
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Кремль. Иллюстративное фото
Кремль. Иллюстративное фото Фото: MAXIM SHIPENKOV/EPA

Начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев может покинуть административный блок президента России Владимира Путина, сообщает независимое российское СМИ "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

Именно Харичев организовал последние президентские выборы в России в 2018 году, а также голосование по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году, что открыло Путину возможность потенциально оставаться хозяином Кремля до 2036 года.

По словам источников, близких к Кремлю, чиновник покидает свой пост "по состоянию здоровья", которое "нужно улучшить после нескольких лет напряженной работы", однако это не единственная причина.

На отставке Харичева настаивают и высокопоставленные силовики, недовольные организацией "референдумов" о присоединении украинских территорий к России.

Именно Харичев и его подчиненные отвечали за организацию "референдумов", которые несколько раз откладывались из-за поражения российской армии на украинском фронте. Несмотря на постоянные неудачи, Россия в сентябре все же организовала "референдумы" на оккупированных территориях Украины, однако уже в начале ноября российские военнослужащие были вынуждены уйти из оккупированной Херсонщины и других украинских территорий.

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