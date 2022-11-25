Из такси в кромешную темноту. Как живут города Украины без света и отопления

По сравнению с Херсоном Николаев - это, конечно, Лас-Вегас. Здесь работают супермаркеты и обычные магазины, заправки и кафе. Но, само собой, и тут огромные проблемы. Мобильная связь и интернет есть далеко не везде.

Питьевая вода - очень большая проблема в Николаеве и остальных городах юга Украины Фото: Getty Images

В детстве была такая страшилка: "в темном-темном городе, по темной-темной улице…" - она сейчас про Николаев. Наугад останавливаешь маршрутное такси, выходишь из него и оказываешься в полнейшей темноте. Только когда глаз привыкнет, начинаешь различать огромные серые коробки жилых домов.

Лишь в редких окнах горят свечи. Здесь люди привыкли к светомаскировке и, даже если свет есть, они знают, что включать его может быть опасно.

Плюс в городе огромные проблемы с водой - Николаев получал ее из Днепра, из той его части, которая до сих пор под оккупацией, и российские военные, судя по всему, просто перерезали трубу.

Чемпионат мира по радио и ночные переклички

Во Львове ситуация буквально зависит от того, где находится твой дом. В одних есть все привычное, в других ни воды, ни света. Транспорт ходит с перебоями.

Обстрелы сказались и на железнодорожном расписании - где-то разбиты подстанции. Поезд до Киева ушел на три часа позже, а пришел с опозданием на шесть с половиной часов, потому что сделал крюк через Хмельницкий и Винницу.