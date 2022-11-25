Видео ⟩ Жители Болдераи обеспокоены заброшенным и тонущим кораблем

На краю Хапакской канавы, со стороны Болдераи, уже давно стоит корабль. Если сначала он стоял рядом с гаражным кооперативом "Болдерая 2", то теперь его положение изменилось.

Тонущий корабль вызывает беспокойство у жителей района, ведь никто не знает, для чего он использовался до того, как был пришвартован.

"Вероятно, там есть остатки масла и топлива. Пока этого не видно, но со временем может появиться ущерб окружающей среде.

Поэтому это не лучшее место для ловли рыбы здесь, но люди все же не беспокоятся об этом", - сказал один из местных жителей.

Специалисты приступят к поиску владельца судна.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)