Корабль давно находится в Болдерае. Судя по всему, владелец его бросил и больше использовать не собирается, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Жители Болдераи обеспокоены заброшенным и тонущим кораблем
Жители Болдераи обеспокоены заброшенным и тонущим кораблем
На краю Хапакской канавы, со стороны Болдераи, уже давно стоит корабль. Если сначала он стоял рядом с гаражным кооперативом "Болдерая 2", то теперь его положение изменилось.
Тонущий корабль вызывает беспокойство у жителей района, ведь никто не знает, для чего он использовался до того, как был пришвартован.
"Вероятно, там есть остатки масла и топлива. Пока этого не видно, но со временем может появиться ущерб окружающей среде.
Поэтому это не лучшее место для ловли рыбы здесь, но люди все же не беспокоятся об этом", - сказал один из местных жителей.
Специалисты приступят к поиску владельца судна.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
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