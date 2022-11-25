Видео ⟩ Пытаясь избежать аварии с другим авто, водитель врезался в столб

Женщина указывает, что каждый из водителей ехал в своем направлении, но водитель другого автомобиля ее не видел, начал поворачивать налево и двигаться в сторону ее машины.

Чтобы избежать столкновения, женщине пришлось повернуть налево, в результате чего она врезалась в столб.

"Хорошо, что скорость была невысокая. 50 километров в час спасли мне жизнь. Сложно сказать, насколько серьезны повреждения, но теперь я боюсь ездить на этой машине, поэтому вызвала эвакуатор", - рассказала женщина, добавив, что у нее есть полис KASKO.

Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)