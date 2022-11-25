В Риге, в Пурвциемсе, водитель автомобиля Jeep, пытаясь избежать столкновения с другим транспортным средством, выехала на разделительный газон на улице Дзелзавас и врезалась в фонарный столб, сообщает Degpunktā.
Видео ⟩ Пытаясь избежать аварии с другим авто, водитель врезался в столб
Пытаясь избежать аварии с другим авто, водитель врезался в столб
Женщина указывает, что каждый из водителей ехал в своем направлении, но водитель другого автомобиля ее не видел, начал поворачивать налево и двигаться в сторону ее машины.
Чтобы избежать столкновения, женщине пришлось повернуть налево, в результате чего она врезалась в столб.
"Хорошо, что скорость была невысокая. 50 километров в час спасли мне жизнь. Сложно сказать, насколько серьезны повреждения, но теперь я боюсь ездить на этой машине, поэтому вызвала эвакуатор", - рассказала женщина, добавив, что у нее есть полис KASKO.
Видео: Сюжет программы Degpunktā (на латышском языке)
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова