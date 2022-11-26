Пути "Для развития/За!" разошлись; партии выберут новые правления

По словам представителя объединения Эдгара Барбакса, после завершения совместной работы объединения в Сейме и правительстве, три создавшие его партии продолжат сотрудничество по защите важнейших либеральных и европейских ценностей в Латвии. Он отметил, что приоритетом "Для развития/За!" будет укрепление независимого потенциала этих партий в демократической и общественной жизни Латвии.

Три партии и вне Сейма продолжат способствовать целям избирательной программы объединения на выборых в 14-й Сейм, которую поддержали около 45 000 латвийских избирателей, поэтому ресурсы объединения в дальнейшем будут посвещены самостоятельной политической деятельности трех партий.

Сопредседатель "Для развития/За!" и министр защиты среды и регионального развития Артур Том Плешс считает, что создание объединения было правильным решением, о чем, по его мнению, свидительствует проделанная в 13-м Сейме работа - реализация административно-территориальнй реформы, преодоление ковид-кризиса и укрепление системы здравоохранения.

Кроме того, вовремя был обеспечен больший бюджет на оборону, также Латвия была одной из первых стран, оказавших критически-важную помощь Украине.

Плешс пояснил, что после завершения работы 13-го Сейма объединение продолжит работать в других уровнях власти, члены каждой партии выберут направление и работу, на которых предстоит сконцентрироваться.

Как указал Барбакс,

в декабре движение "За!" и партия "Для развития Латвии" на конгрессах партий примут решение по нескольким важным вопросам, чтобы установить курс будущего, а также изберут новые правления и председателей.

Продолжит работу и останется союзником партнеров по объединению и партия Izaugsme.

Напомним, для попадания в 14-й Сейм объединению "Для развития/За!" не хватило около 250 голосов.