Опрос: 40% латвийцев поддерживают ежегодную вакцинацию от Covid-19

52% респондентов ежегодную вакцинацию не поддерживают, а еще 8% не смогли дать конкретный ответ.

Согласно результатам опроса, мужчины чаще поддерживают ежегодную вакцинацию - 43%, тогда как среди женщин уровень поддержки составляет 36%. 49% мужчин и 54% женщин не поддерживают ежегодную вакцинацию от Covid-19, а 7% мужчин и 9% женщин не могли дать конкретного ответа.

Анализируя результаты опроса в зависимости от языка, на котором говорят респонденты в семье, выяснилось, что

латыши более позитивно относятся к ежегодной вакцинации от Covid-19 - 45% ее поддерживают, в то время как среди русскоговорящих этот показатель составил 31%.

В то же время 48% латышей и 59% русскоязычных не поддерживают ежегодную вакцинацию, а еще 7% латышей и 10% русскоязычных не имели конкретного мнения.

Что касается уровня образования, то чаще ежегодную вакцинацию от Covid-19 поддерживают люди с высшим образованием - 44%. Среди респондентов со средним образованием их доля составляет 35%, среди людей с основным образованием - 31%.

45% латвийцев с высшим образованием, 59% со средним образованием и 65% с основным образованием не поддерживают ежегодную вакцинацию от Covid-19.

Как показал опрос, чем выше уровень доходов, тем больше поддержка ежегодной вакцинации от Covid-19. Ее поддерживают 57% респондентов с высокими доходами, 39% респондентов со средними и 25% респондентов с низкими доходами.

Если сравнивать данные по регионам, то наиболее склонны поддержать ежегодную вакцинацию жители Риги - 44%. Среди жителей Видземе их доля составляет 43%, среди жителей Земгале - 38%, а наиболее скептически к ежегодной вакцинации относятся жители Курземе - 34% и жители Латгале - 30%.

В опросе участвовали 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.