В 90-ю годовщину трагедии голодомора "мы вновь являемся свидетелями агрессии России против украинского народа", заявил в субботу президент Латвии Эгил Левитс после онлайн-церемонии открытия инициативы "Зерно из Украины".
Левитс: в годовщину голодомора Россия вновь использует голод, как оружие
Он отметил, что, несмотря на жестокую и несправедливую войну России против Украины, украинцам удалось вырастить зерно и найти способы доставлять его в те страны мира, которые больше всего в нем нуждаются. Президент подчеркнул, что начатая сегодня инициатива является доказательством того, что доступ к продовольствию - фундаментальное право людей, а не привилегия.
Одновременно в субботу отмечается годовщина трагедии голодомора - искусственного голода в Украине в 1932-1933 гг. в результате политики тоталитарного сталинского режима.
"90 лет спустя мы вновь являемся свидетелями преступлений, совершаемых Россией против украинского народа. Мы вновь становимся свидетелями того, как голод используется в качестве оружия для шантажа людей", - сказал президент.
Левитс вновь подчеркнул, что европейские и трансатлантические партнеры будут едины в поддержке Украины до тех пор, пока это потребуется.
Во время церемонии было распространено совместное заявление лидеров стран о начале гуманитарной программы "Зерно из Украины", которая станет основой для поставок выращенного в Украине продовольствия в беднейшие страны Африки и Азии.
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