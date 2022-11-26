СМИ: Кремль к весне ожидает потерю 100 тысяч мобилизованных

"Важные истории" сообщают, что по оценкам Кремля, по мере продолжения войны против Украины будет убито еще 100 000 резервистов.

"К весне следующего года потери убитыми и ранеными [по одному из прогнозов] могут составить около 100 тысяч. Но это никого не пугает: их заменят срочниками", - заявил источник издания.

Новое наступление, в котором предполагается использование призывников, запланировано на весну 2023 года. Более того, Путин не отказался от своих планов по захвату столицы Украины Киева.

Около 300 000 человек, отправленных на Украину из России в рамках частичной мобилизации в конце сентября, вряд ли были готовы к выполнению боевой задачи. Никто не ожидает, что они долго продержатся в боях.

"В целом план примерно такой: выиграть время и с помощью мобилизованных стабилизировать фронт. А весной начать все сначала", - интернет-журналу еще один источник.

Эту информацию подтвердил источник в Генштабе. По его словам, к весне 2023 года Минобороны планирует подготовить 120 тысяч срочников, которых можно будет отправить в Украину, чтобы восполнить потери среди мобилизованных.