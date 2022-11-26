Тейкский рижский участок полиции разыскивает пропавшую Юлию, которая не появлялась у себя дома в Риге, по адресу Бривибас гатве 359, с 24 ноября этого года, и ее нынешнее местонахождение неизвестно.
В Риге без вести пропала женщина
В Риге без вести пропала женщина
Приметы женщины: рост 172 см, рыжие волосы, шрам на носу. Была одета в желтое пальто, темные спортивные штаны Nike, на ногах зимняя обувь Reebok, на голове носит белую шапку. Была с черной сумкой на плече.
Всех, кто знает о ее местонахождении, полиция просит звонить по номеру 110.
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