Утром воскресенья затруднено движение почти по всей Латвии

Заснеженные участки дороги чистятся и натираются противоскользящим материалом. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 135 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах страны: по всей длине Таллиннского шоссе (А1), по всей длине Видземского шоссе (А2), на протяжении всего маршрута Валмиерского шоссе (А3), по Рижскому обводному пути (Балтезерс-Саулкалне) (А4), по всей длине шоссе Даугавпилса (Саласпилс-Бабите) (А5), по всей длине шоссе Баускас (А6), на протяжении всей улицы Баускас (А7), а также по всей длине Елгавского шоссе (А8).

Также затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах страны: по Лиепайскому шоссе (А9) от Риги до Калвене, по всей длине Вентспилсского шоссе (А10), по всей длине шоссе Гребня-Медуми (А13), по всей длине Даугавпилсского окружной дороги (А14), по всей длине Резекненской окружной дороги (А15) и по всей длине шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) .

На региональных автомобильных дорогах затрудненный проезд находится по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Водители должны быть особо осторожными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед, который невидим, и водитель чувствует это только в начале маневров с машиной - тормозит или маневрирует.