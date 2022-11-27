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Утром воскресенья затруднено движение почти по всей Латвии

rus.tvnet.lv
Утром воскресенья затруднено движение почти по всей Латвии
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Заснеженные дороги. Иллюстративное фото.
Заснеженные дороги. Иллюстративное фото. Фото: "Latvijas Valsts ceļi"

По всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи, затруднено движение по главным и региональным автодорогам, сообщают представители Latvijas valsts ceļi.

Заснеженные участки дороги чистятся и натираются противоскользящим материалом. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог участвуют 135 единиц техники Latvijas autoceļu uzturētājs.

Затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах страны: по всей длине Таллиннского шоссе (А1), по всей длине Видземского шоссе (А2), на протяжении всего маршрута Валмиерского шоссе (А3), по Рижскому обводному пути (Балтезерс-Саулкалне) (А4), по всей длине шоссе Даугавпилса (Саласпилс-Бабите) (А5), по всей длине шоссе Баускас (А6), на протяжении всей улицы Баускас (А7), а также по всей длине Елгавского шоссе (А8).

Также затруднены условия движения на главных автомобильных дорогах страны: по Лиепайскому шоссе (А9) от Риги до Калвене, по всей длине Вентспилсского шоссе (А10), по всей длине шоссе Гребня-Медуми (А13), по всей длине Даугавпилсского окружной дороги (А14), по всей длине Резекненской окружной дороги (А15) и по всей длине шоссе Тинужи-Кокнесе (P80) .

На региональных автомобильных дорогах затрудненный проезд находится по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.

Водители должны быть особо осторожными, выбирая соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость движения и соблюдая осторожную дистанцию. На дорогах может образоваться так называемый черный лед, который невидим, и водитель чувствует это только в начале маневров с машиной - тормозит или маневрирует.

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