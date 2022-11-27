Видео ⟩ После инаугурации Токаева в Казахстане начались протесты, запрещен доступ в интернет

Протестующие вышли на улицы, несмотря на тридцатиградусный мороз, который сейчас стоит в Астане. В городе жестоко задержаны десятки людей, сообщает Insider, со ссылкой на местные СМИ Казахстана.

Во время протестов в Астане был запрещен доступ к интернету и мобильным коммуникациям, в настоящее время они работают с перерывами.

Protests against President Tokayev broke out in the capital of Kazakhstan, Astana.



The police and other services are detaining the participants. pic.twitter.com/7f8256lyAn — Status-6 (@Archer83Able) November 26, 2022

СМИ Казахстана сообщают, что задержанные протестующие являются сторонниками предпринимателя и проекта "Архитекторы будущего" Марата Абыева.

СМИ также указывают, что полиция Астана еще не дала ответы на вопросы о причинах задержания протестующих и количестве задержанных.

Как уже сообщалось, 26 ноября в Астане прошла церемония инаугурации Касыма-Жомарта Токаева, переизбранного на пост главы государства. Он пообещал продолжать сбалансированную политику, уделяя приоритетное внимание связям с Россией и Китаем.

Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости, в Астане.

Досрочные президентские выборы прошли в Казахстане 20 ноября. Явка составила 69,44 процента. Токаев набрал 81,31 процента голосов. В сентябре по инициативе Токаева в Конституцию Казахстана были внесены изменения. В числе прочего они устанавливают, что президент избирается не на пять, а на семь лет и только на один срок. Ранее глава государства имел право избираться два раза подряд.

Поэтому 69-летний Токаев будет находиться на посту президента до 2029 года.