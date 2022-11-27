Продолжаем стареть. Средний возраст жителей Латвии вырос до 43 лет

В Латвии, как и в других странах Европы, продолжается старение населения.

Данные показывают, что если в 1925 году средний возраст мужчины был 27 лет, а женщины - около 31 года, то в начале 2021 года средний возраст мужчины был до 39 лет, а женщины - 47 лет.

С 2004 года доля населения в возрасте старше 65 лет превышает долю детей и подростков в возрасте до 14 лет, что означает, что в будущем будет меньше численность населения в трудоспособном возрасте и уровень демографической нагрузки возрастет.

В начале 2021 года на 1000 жителей в возрасте от 15 до 64 лет было 253 ребенка в возрасте до 14 лет и 329 жителей в возрасте свыше 65 лет, в 1989 году было по 320 и 176 жителей соответствующих возрастных групп соответственно.

В данных ЦСУ говорится, что в период первой республики малый удельный вес пожилых людей (менее 10%) в возрасте свыше 65 лет объясняется последствиями Первой мировой войны, а также значительно менее, чем сейчас, ожидаемой продолжительности жизни, которая, например, в 1924 году составляла только 53,8 лет, что на 21 год короче, чем сегодня.

Более четверти жителей старше 65 лет в начале 2021 года были в Стренчском, Эргльском, Валкском и Краславском краях, а менее 10% были только в Марупском крае. Менее 15% жителей в возрасте свыше 65 лет были еще только в шести краях, которые все находятся рядом с Ригой - Адажский, Бабитский, Гаркалнский, Стопиньский, Кекавский и Икшкильский края.

В среднем, в Латвии, был 21% населения старше 65 лет.