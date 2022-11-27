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ISW: в ближайшие недели интенсивность военных действий в Украине повысится

rus.tvnet.lv
ISW: в ближайшие недели интенсивность военных действий в Украине повысится
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Украинские войска. Иллюстративное фото.
Украинские войска. Иллюстративное фото. Фото: Milan Sommer/Shutterstock

Из-за плохих погодных условий интенсивность военных действий в Украине уменьшилась, но в течение следующих недель она, скорее всего, вновь будет расти, так как температура воздуха снизится и земля заморозится, прогнозирует Институт изучения войны США (ISW).

Эксперты США отмечают, что доклады Украины и России от линии фронта на востоке и юге Украины, в том числе от Сватово, Бахмута и Угледара, свидетельствуют о том, что на обе стороны в настоящее время задерживает сильный дождь и грязь.

Однако метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Украине снизится и земля замерзнет, что позволит войскам передвигаться быстрее, и интенсивность сражений, предполагается, снова возрастет.

ISW прогнозирует, что интенсивность сражений может начать увеличиваться на следующих выходных и в последующую неделю.

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