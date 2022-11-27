ISW: в ближайшие недели интенсивность военных действий в Украине повысится

Эксперты США отмечают, что доклады Украины и России от линии фронта на востоке и юге Украины, в том числе от Сватово, Бахмута и Угледара, свидетельствуют о том, что на обе стороны в настоящее время задерживает сильный дождь и грязь.

Однако метеорологи прогнозируют, что на следующей неделе температура воздуха в Украине снизится и земля замерзнет, что позволит войскам передвигаться быстрее, и интенсивность сражений, предполагается, снова возрастет.

ISW прогнозирует, что интенсивность сражений может начать увеличиваться на следующих выходных и в последующую неделю.