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Фото ⟩ От виадука на улице Торнякална отделилась конструкция

rus.tvnet.lv
От виадука на улице Торнякална отделилась конструкция
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Отделившаяся от виадукта на улице Торнякалнса конструкция.
Отделившаяся от виадукта на улице Торнякалнса конструкция. Фото: BreakingLV/"Twitter"

Очевидец заметил, что от виадука через железную дорогу на улице Торнякална отделилась бетонная конструкция.

Рижская дума представила свой комментарий, отметив, что содержание моста будет обследовано.

Подобная ситуация была уже замечена в августе. В конце августа пользователи соцсетей сообщили, что в Риге, на набережной 11 ноября, был виден фрагмент защитной строительной сети на Вантовом мосте.

Как показано на опубликованных фотографиях, с границ моста свисала, вероятнее всего, сетка безопасности, которую обычно устанавливают в местах, где существует риск разрушения.

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