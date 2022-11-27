Очевидец заметил, что от виадука через железную дорогу на улице Торнякална отделилась бетонная конструкция.
Фото ⟩ От виадука на улице Торнякална отделилась конструкция
От виадука на улице Торнякална отделилась конструкция
Рижская дума представила свой комментарий, отметив, что содержание моста будет обследовано.
🇱🇻 No Torņakalna ielas dzelzceļa tilta #Torņakalns (#Rīga, #Latvija) nokrita daļa betona konstrukciju.— BreakingLV (@breakinglv) November 27, 2022
📸 Juris Bušs pic.twitter.com/Pjtmgbnl5m
Подобная ситуация была уже замечена в августе. В конце августа пользователи соцсетей сообщили, что в Риге, на набережной 11 ноября, был виден фрагмент защитной строительной сети на Вантовом мосте.
Как показано на опубликованных фотографиях, с границ моста свисала, вероятнее всего, сетка безопасности, которую обычно устанавливают в местах, где существует риск разрушения.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова