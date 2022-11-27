Фото ⟩ От виадука на улице Торнякална отделилась конструкция

Рижская дума представила свой комментарий, отметив, что содержание моста будет обследовано.

Подобная ситуация была уже замечена в августе. В конце августа пользователи соцсетей сообщили, что в Риге, на набережной 11 ноября, был виден фрагмент защитной строительной сети на Вантовом мосте.

Как показано на опубликованных фотографиях, с границ моста свисала, вероятнее всего, сетка безопасности, которую обычно устанавливают в местах, где существует риск разрушения.