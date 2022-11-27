За свободу слова в Латвии в дальнейшем будет отвечать в том числе и Глория Гревцова

Гревцова считает, что запрет на ретрансляцию российских каналов не должен относиться к развлекательным программам и регулирование необходимо пересмотреть.

После 24 февраля Латвия запретила и трансляцию белорусских телеканалов. Однако только что избранный депутат Гревцова продолжает давать интервью белорусским СМИ, чтобы рассказать, какой экономический расцвет был в Латвии в эпоху СССР, насколько плоха жизнь сейчас и что с соседями - Россией и Беларусью - нужно дружить.

В комиссии будут работать также Аугуст Бригманис и Янис Вуцанс из СЗК. Оба представляют политическую силу, кандидат в премьеры от которой Айвар Лембергс включен в санкционные списки США.

Лембергс также известен критическими высказываниями против НАТО и в первые недели начатых Россией разрушений рекомендовал Украине сесть за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении войны.

Будет работать в комиссии и Линда Лиепиня. Она представляет партию "Латвия на первом месте". Партия Айнара Шлесерса нарастила свой капитал, борясь с обязательной вакцинацией и остро критикуя общественные СМИ за то, что они не дают слово оппозиции и в вопросе вакцинации представляют только мнение правительства.

Руководство комитетом доверено Дидзису Шмитсу из "Объединенного списка". Он в своей политической карьере был эластичным и побывал в нескольких партиях. На прошлых выборах Шмитс стартовал по списку KPV.LV и был избран в парламент. Когда KPV.LV развалилась, он перешел в Латвийскую партию зеленых, входившую на тот момент в СЗК. Теперь же он был избран в Сейм по списку "Объединенного списка".