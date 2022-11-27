Месяц назад новые депутаты Сейма принесли присягу, а работу над законами парламент начал только на этой неделе после создания комиссий. Комитет по правам человека и общественным делам в большей мере отвечает за вопросы СМИ. Однако в нем будут работать депутаты, у которых вообще нет понимания свободы слова, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.
За свободу слова в Латвии в дальнейшем будет отвечать в том числе и Глория Гревцова
Комитет должен разработать и принять законопроекты, продвигающие гендерное равенство, борющиеся с торговлей людьми и предотвращающие насилие в учебных заведениях. Этот комитет, по сути, является моральным компасом Сейма. Он рассматривает и вопросы, касающиеся работы религиозных организаций и средств массовой информации.
Именно этот комитет после вторжения России в Украину должен был выступать в защиту информационного пространства. После рекомендации нескольких учреждений и Службы государственной безопасности (VDD) Сейм решил на пять лет запретить ретрансляцию российских телеканалов.
Вместе с комитетом по национальной безопасности он был ответственным и за срочный разрыв связей Латвийской православной церкви с Москвой. Как известно, Российская православная церковь активно поддерживает режим Путина и войну в Украине.
Избранный на этой неделе состав комитета по правам человека и общественным делам наводит на мысль, что понимание сути прав человека и свободы слова в 14-м Сейме может значительно отличаться.
Партия "За стабильность!" в качестве своего представителя для работы в комиссии выдвинула Глорию Гревцову.
Партия в первые недели войны призывала придерживаться нейтралитета и возражала против санкций. Гревцова - популярный в России тиктокер. Ее очерняющие Латвию видео показывали "Россия 24" и другие запрещенные в Латвии телеканалы. В сюжетах Гревцова бросалась на защиту советских памятников, критиковала их снос, ее мнение очень хорошо подходило передаче пропагандиста Владимира Соловьева.
Гревцова считает, что запрет на ретрансляцию российских каналов не должен относиться к развлекательным программам и регулирование необходимо пересмотреть.
После 24 февраля Латвия запретила и трансляцию белорусских телеканалов. Однако только что избранный депутат Гревцова продолжает давать интервью белорусским СМИ, чтобы рассказать, какой экономический расцвет был в Латвии в эпоху СССР, насколько плоха жизнь сейчас и что с соседями - Россией и Беларусью - нужно дружить.
В комиссии будут работать также Аугуст Бригманис и Янис Вуцанс из СЗК. Оба представляют политическую силу, кандидат в премьеры от которой Айвар Лембергс включен в санкционные списки США.
Лембергс также известен критическими высказываниями против НАТО и в первые недели начатых Россией разрушений рекомендовал Украине сесть за стол переговоров, чтобы договориться о прекращении войны.
Будет работать в комиссии и Линда Лиепиня. Она представляет партию "Латвия на первом месте". Партия Айнара Шлесерса нарастила свой капитал, борясь с обязательной вакцинацией и остро критикуя общественные СМИ за то, что они не дают слово оппозиции и в вопросе вакцинации представляют только мнение правительства.
Руководство комитетом доверено Дидзису Шмитсу из "Объединенного списка". Он в своей политической карьере был эластичным и побывал в нескольких партиях. На прошлых выборах Шмитс стартовал по списку KPV.LV и был избран в парламент. Когда KPV.LV развалилась, он перешел в Латвийскую партию зеленых, входившую на тот момент в СЗК. Теперь же он был избран в Сейм по списку "Объединенного списка".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!