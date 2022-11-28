Украина: россияне, вероятно, готовятся покинуть Запорожскую АЭС

"В последние несколько недель мы действительно получили информацию о том, что есть признаки того, что они, вероятно, собираются покинуть Запорожскую АЭС", - заявил Котин.

В российской прессе начали писать о том, что Запорожскую АЭС, вероятно, следует оставить и, возможно, передать под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Котин отметил, что "похоже, они пакуют чемоданы и воруют все, что могут найти", однако подчеркнул, что говорить о том, что российские солдаты покидают Запорожскую АЭС, пока рано, но можно сказать, что они готовятся.

Котин напоминает, что Россия разместила на территории ЗАЭС военную технику, солдат и грузовики, скорее всего, с оружием и взрывчаткой и заминировала территорию АЭС.

Запорожская АЭС уже несколько месяцев находится под контролем российских военных, территория станции не раз подвергалась обстрелам, что потенциально может привести к авариям. Обе стороны конфликта возлагают ответственность за обстрелы друг на друга.