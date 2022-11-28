Россияне знают, что не смогут помешать украинским вооруженным силам форсировать Днепр, сообщает Институт изучения войны США (ISW).
ISW: Россия знает, что не может помешать ВСУ перейти Днепр
Авторы доклада "оценили оборонительные позиции, которые российские войска занимают в восточной части Херсонской области, и что эти позиции говорят об ожиданиях РФ в отношении будущих военных действий в этом районе".
Основной вывод ISW можно выразить так: командование РФ отдает себе отчет в том, что Вооруженные силы Украины могут в любой момент форсировать Днепр и продолжить контрнаступление на левом берегу реки, в восточной части Херсонской области.
Более того российские силы не питают иллюзий относительно своих возможностей и "не рассчитывают, что смогут помешать ВСУ перейти реку" и поэтому не предпринимают усилий, чтобы попытаться остановить переправу.
Обсуждая варианты дальнейшего развития событий, авторы доклада подчеркивают, что все приведенные сценарии - лишь теории, и они не преследуют цели "определить, намерена ли Украина форсировать Днепр" и пойдут ли на это ВСУ.
Галерея: Война в Украине. 24 ноября 2022 года
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